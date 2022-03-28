По итогам проведённого мониторинга выявлено, что в Дагестане фиксируется достаточно серьезное снижение цен на СУГ от предельного максимума, наблюдаемого в республике в прошлом году – 33,5 руб., до стоимости 19,9 руб. за литр. В данный момент в регионе установлены самые низкие цены на газомоторное топливо и СУГ по сравнению с другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа.
В Дагестане цена на газ снизилась до 19,9 рублей
- Автор Мадина
- 28 марта, 2022. Понедельник 16:22
Прошел очередной контроль цен на сжиженный углеводородный газ, который реализуется на автозаправочных станциях республики по поручению премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.
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