ЗАМАНА - В Дагестане цена на газ снизилась до 19,9 рублей

В Дагестане цена на газ снизилась до 19,9 рублей

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28 марта, 2022. Понедельник 16:22
В Дагестане цена на газ снизилась до 19,9 рублей

Прошел очередной контроль цен на сжиженный углеводородный газ, который реализуется на автозаправочных станциях республики по поручению премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В Дагестане цена на газ снизилась до 19,9 рублей
Экономика

По итогам проведённого мониторинга выявлено, что в Дагестане фиксируется достаточно серьезное снижение цен на СУГ от предельного максимума, наблюдаемого в республике в прошлом году – 33,5 руб., до стоимости 19,9 руб. за литр.  В данный момент в регионе установлены самые низкие цены на газомоторное топливо и СУГ по сравнению с другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа.

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