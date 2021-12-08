В общем собрано 67,6 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет страны направлено 8,4 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет – 43,1 миллиарда рублей, в бюджет субъекта поступило 25,2 миллиарда рублей.
Кроме того, темпы роста достигнуты по доходам бюджетов муниципальных районов и городских округов Дагестана. В общем поступило 9,4 миллиарда рублей.
Дагестан перечислил в федеральный бюджет 8,4 млрд рублей налогов
- Автор Мадина
- 08 декабря, 2021. Среда 14:25
По сведениям УФНС по Дагестану, за 10 месяцев 2021 года регион направил в федеральный бюджет России 8,4 миллиарда рублей налогов.
В общем собрано 67,6 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет страны направлено 8,4 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет – 43,1 миллиарда рублей, в бюджет субъекта поступило 25,2 миллиарда рублей.
Кроме того, темпы роста достигнуты по доходам бюджетов муниципальных районов и городских округов Дагестана. В общем поступило 9,4 миллиарда рублей.
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