ЗАМАНА - Дагестан перечислил в федеральный бюджет 8,4 млрд рублей налогов

Дагестан перечислил в федеральный бюджет 8,4 млрд рублей налогов

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08 декабря, 2021. Среда 14:25
Дагестан перечислил в федеральный бюджет 8,4 млрд рублей налогов

По сведениям УФНС по Дагестану, за 10 месяцев 2021 года регион направил в федеральный бюджет России 8,4 миллиарда рублей налогов.

Дагестан перечислил в федеральный бюджет 8,4 млрд рублей налогов
Экономика

В общем собрано 67,6 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет страны направлено 8,4 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет – 43,1 миллиарда рублей, в бюджет субъекта поступило 25,2 миллиарда рублей. Кроме того, темпы роста достигнуты по доходам бюджетов муниципальных районов и городских округов Дагестана. В общем поступило 9,4 миллиарда рублей.

 

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