Дагестан перечислил в федеральный бюджет 8,4 млрд рублей налогов

По сведениям УФНС по Дагестану, за 10 месяцев 2021 года регион направил в федеральный бюджет России 8,4 миллиарда рублей налогов.

В общем собрано 67,6 миллиарда рублей. Из них в федеральный бюджет страны направлено 8,4 миллиарда рублей, в консолидированный бюджет – 43,1 миллиарда рублей, в бюджет субъекта поступило 25,2 миллиарда рублей. Кроме того, темпы роста достигнуты по доходам бюджетов муниципальных районов и городских округов Дагестана. В общем поступило 9,4 миллиарда рублей.

