В Министерстве труда представителям СМИ напомнили, что в текущем году размер максимального пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Это соответствует минимальному размеру заработной платы прошлого года.
Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 15:44
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал указ об увеличении максимального размера пособия по безработице в следующем году до 12792 рубля, такой указ опубликован на официальном сайте правовой информации.
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