Министр финансов Дагестана Юнус Саадуев принял участие в расширенном заседании Совета Федерации

1 марта, в режиме видеоконферецсвязи вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов России на примере Дагестана в режиме обсудили на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В заседании принял участие министр финансов РД Юнус Саадуев. Одним из важных вопросов, поднятых на совещании стали доходы граждан Дагестана. Комментария сложившуюся ситуацию, Саадуев сообщил, несмотря на принимаемые меры по увеличению заработной платы, размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности за минувший год составил 24 тыс. рублей. Это один из самых низких показателей в стране. «В этой связи, мы определили дополнительную потребность на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы республики на 2021 год. Размер финансирования здесь составит 3,9 млрд рублей», - заключил министр.

Напомним, с 1 по 3 марта в Москве прошли Дни Республики Дагестан в Совете Федерации. Мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею с образования Дагестанской АССР.