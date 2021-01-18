ЗАМАНА - В Республике Дагестан 4 природоохранных комплекса поставлены на кадастровый учет

В Республике Дагестан 4 природоохранных комплекса поставлены на кадастровый учет

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18 января, 2021. Понедельник 11:49
В Республике Дагестан 4 природоохранных комплекса поставлены на кадастровый учет

Как сообщает сетевое издание "Мирмол", речь идет о Тарумовском, Мелиштинском, Кособско-Келебском и Ногайском природных заповедниках.

В Республике Дагестан 4 природоохранных комплекса поставлены на кадастровый учет
Экономика

Следует уточнить, что всего в республике зарегистрированы и работают 47 природных территорий площадью больше пятисот тысяч гектаров. Касательно общегосударственных объектов, то в республике их насчитывается 5 общей площадью 152 тысячи гектаров.

 

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