Следует уточнить, что всего в республике зарегистрированы и работают 47 природных территорий площадью больше пятисот тысяч гектаров. Касательно общегосударственных объектов, то в республике их насчитывается 5 общей площадью 152 тысячи гектаров.
В Республике Дагестан 4 природоохранных комплекса поставлены на кадастровый учет
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 11:49
Как сообщает сетевое издание "Мирмол", речь идет о Тарумовском, Мелиштинском, Кособско-Келебском и Ногайском природных заповедниках.
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