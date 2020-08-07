ЗАМАНА - Перспективы развития садоводства обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Перспективы развития садоводства обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

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07 августа, 2020. Пятница 15:19
Перспективы развития садоводства обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

В Минсельхозпроде Дагестана в режиме видеоконференцсвязи обговорили тему перспектив развития садоводства в республике, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства. 

Перспективы развития садоводства обсудили в Минсельхозпроде Дагестана
Экономика

Собрание прошло под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова. Было отмечено, что по результатам 2019 года Дагестан занимает 3-е место в РФ по производству фруктов и ягод.

 

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