В Минсельхозпроде Дагестана в режиме видеоконференцсвязи обговорили тему перспектив развития садоводства в республике, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Собрание прошло под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова. Было отмечено, что по результатам 2019 года Дагестан занимает 3-е место в РФ по производству фруктов и ягод.