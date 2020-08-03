В Дагестане сократилось количество задолженности по зарплате

Для организации контроля работы министерств и ведомств Дагестана, администраций районов, а также работодателей, по обеспечению своевременных выплат заработных плат был создан координационный центр под контролем первого заместителя председателя республики Анатолия Карибова. Центр проводит собрания, где обсуждается ситуация с заработной платой сотрудников. Например, Минтруд РД проводит работу по проблеме погашения задолженности по заработной плате сотрудников. Как сообщают, в общем сумма задолженности по заработным платам в Дагестане с начала июня уменьшилась на 11,1 миллионов рублей и составляет 17 миллионов рублей.