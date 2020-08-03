Для организации контроля работы министерств и ведомств Дагестана, администраций районов, а также работодателей, по обеспечению своевременных выплат заработных плат был создан координационный центр под контролем первого заместителя председателя республики Анатолия Карибова. Центр проводит собрания, где обсуждается ситуация с заработной платой сотрудников. Например, Минтруд РД проводит работу по проблеме погашения задолженности по заработной плате сотрудников. Как сообщают, в общем сумма задолженности по заработным платам в Дагестане с начала июня уменьшилась на 11,1 миллионов рублей и составляет 17 миллионов рублей.
В Дагестане сократилось количество задолженности по зарплате
- Автор Мадина
- 03 августа, 2020. Понедельник 15:49
В Дагестане уменьшилось число задолженности по заработной плате, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтруда РД.
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