ЗАМАНА - В Дагестане сократилось количество задолженности по зарплате

В Дагестане сократилось количество задолженности по зарплате

Автор
03 августа, 2020. Понедельник 15:49
В Дагестане сократилось количество задолженности по зарплате

В Дагестане уменьшилось число задолженности по заработной плате, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтруда РД.

В Дагестане сократилось количество задолженности по зарплате
Экономика

Для организации контроля работы министерств и ведомств Дагестана, администраций районов, а также работодателей, по обеспечению своевременных выплат заработных плат был создан координационный центр под контролем первого заместителя председателя республики Анатолия Карибова. Центр проводит собрания, где обсуждается ситуация с заработной платой сотрудников. Например, Минтруд РД проводит работу по проблеме погашения задолженности по заработной плате сотрудников. Как сообщают, в общем сумма задолженности по заработным платам в Дагестане с начала июня уменьшилась на 11,1 миллионов рублей и составляет 17 миллионов рублей.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top