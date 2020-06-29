Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок

В 2020 году опубликованы 2 рейтинга субъектов Российской Федерации, которые характеризуют прозрачность закупок. Так, каждый год проводится Национальный рейтинг прозрачности закупок регионов, отражающий открытость сферы закупок для предпринимателей.

В соответствии с рейтингом за 2019 год по сравнению с 2018 годом прозрачность региональных закупок РД улучшилась на 20 позиций - с 81 места на 61. Более подробную информацию можно прочесть здесь.