ЗАМАНА - Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок

Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок

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29 июня, 2020. Понедельник 18:55
Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок

В 2020 году опубликованы 2 рейтинга субъектов Российской Федерации, которые характеризуют прозрачность закупок. Так, каждый год проводится Национальный рейтинг прозрачности закупок регионов, отражающий открытость сферы закупок для предпринимателей.

Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок
Экономика

В соответствии с рейтингом за 2019 год по сравнению с 2018 годом прозрачность региональных закупок РД улучшилась на 20 позиций - с 81 места на 61. Более подробную информацию можно прочесть здесь.

 

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