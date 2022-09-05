ЗАМАНА - "Мы за Россию, мы за решения Верховного Главнокомандующего, мы за победу нашей страны везде и во всем!"

"Мы за Россию, мы за решения Верховного Главнокомандующего, мы за победу нашей страны везде и во всем!"

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05 сентября, 2022. Понедельник 08:27
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&quot;Мы за Россию, мы за решения Верховного Главнокомандующего, мы за победу нашей страны везде и во всем!&quot;

Заместитель Председателя Госдумы РФ  Шолбан Кара-оол и депутат ГД РФ Султан Хамзаев приехали поддержать бойцов на передовой. Парламентарии вручили награды от Президента России, передали продукты питания и необходимые для работы технические аппараты.

"Мы за Россию, мы за решения Верховного Главнокомандующего, мы за победу нашей страны везде и во всем!"
Защита Донбасса



«Отправились в самую гущу лесов Луганщины, где встретились с нашими воинами, кто на передовой мужественно защищают суверенитет и безопасность нашей страны. Такими доблестными тувинцами, дагестанцами и представителями десятков других национальностей и куётся победа!», - подчеркнул Султан Хамзаев.

Дагестанский парламентарий пообщался с земляками, которые принимают участие в боевых действиях с момента начала проведения СВО.

«Мы за Россию, мы за решения Главнокомандующего, мы за Победу России везде и во всем! Всегда готовы подставить братское плечо нашим воинам. Дома их любят, уважают и очень ждут скорейшего возвращения живыми и здоровыми!»,– отметил депутат.

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