«Отправились в самую гущу лесов Луганщины, где встретились с нашими воинами, кто на передовой мужественно защищают суверенитет и безопасность нашей страны. Такими доблестными тувинцами, дагестанцами и представителями десятков других национальностей и куётся победа!», - подчеркнул Султан Хамзаев.
Дагестанский парламентарий пообщался с земляками, которые принимают участие в боевых действиях с момента начала проведения СВО.
«Мы за Россию, мы за решения Главнокомандующего, мы за Победу России везде и во всем! Всегда готовы подставить братское плечо нашим воинам. Дома их любят, уважают и очень ждут скорейшего возвращения живыми и здоровыми!»,– отметил депутат.
"Мы за Россию, мы за решения Верховного Главнокомандующего, мы за победу нашей страны везде и во всем!"
- Автор Шахри
- 05 сентября, 2022. Понедельник 08:27
Заместитель Председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол и депутат ГД РФ Султан Хамзаев приехали поддержать бойцов на передовой. Парламентарии вручили награды от Президента России, передали продукты питания и необходимые для работы технические аппараты.
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