"Мы за Россию, мы за решения Верховного Главнокомандующего, мы за победу нашей страны везде и во всем!"





«Отправились в самую гущу лесов Луганщины, где встретились с нашими воинами, кто на передовой мужественно защищают суверенитет и безопасность нашей страны. Такими доблестными тувинцами, дагестанцами и представителями десятков других национальностей и куётся победа!», - подчеркнул Султан Хамзаев.



Дагестанский парламентарий пообщался с земляками, которые принимают участие в боевых действиях с момента начала проведения СВО.



«Мы за Россию, мы за решения Главнокомандующего, мы за Победу России везде и во всем! Всегда готовы подставить братское плечо нашим воинам. Дома их любят, уважают и очень ждут скорейшего возвращения живыми и здоровыми!»,– отметил депутат.