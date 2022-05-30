Бойцы, достойно выполнив свой долг, вернулись домой, и весь город подготовился к встрече. Несколько улиц вплоть до ворот войсковой части были заполнены людьми. Школьники, студенты, юнармейцы, жители города вышли с плакатами, флагами и цветами, и, волнуясь, ожидали заезда в город колонны военных автомашин.

То, что бойцы уже близко было понятно по нарастающему ликованию кизлярцев. Колонну возглавили волонтеры — на машине ДОССАФ с музыкой и триколорами России и Дагестана – сделав этот момент еще более торжественным и праздничным. Далее следовали они – те, кто, несмотря на страх, боль, опасность, риск, продолжают быть верными присяге и своей Родине.

На кузовы военных машин сыпались цветы, и колонна, сигналя, проехала на территорию части, где военнослужащих ждал еще один сюрприз – их семьи. И стоило лишь военным ступить на плац, как тут же их окружили дети, жены, мамы, отцы.

Слезы радости и лезгинка… Танцевать с сыном и вытирать слезы – это встреча по-нашему, по-дагестански. И традиционный для встречи хлеб с солью тоже по-нашему. Отломив первый кусок каравая, командир отдал его стоящему сзади со словами «сначала моим бойцам».

Поздравил с возращением домой военнослужащих глава ГО «город Кизляр» Александр Шувалов, поблагодарив за достойное несение службы и пожелав крепкого здоровья военным и их родным.

Начальник Штаба войсковой части 5389 майор Юнус Назирбегов поблагодарил за организацию такой теплой встречи, сказав, что это очень ценно для каждого военнослужащего. Возвращаться с любой командировки здоровыми и невредимыми прибывшим пожелал и.о. военного комиссара по городам Кизляр, Южно-Сухокумск и Кизлярскому району Рамазан Курамагомедов.

Гордым сынам Дагестана одноименную песню подарила лауреат первой степени фестиваля патриотической песни детей военнослужащих и членов их семей Северокавказского округа войск Национальной гвардии РФ Камила Хамидова, а танец «Кавказ» в исполнении ансамбля из детской школы искусств №2 затянул всех в любимые ритмы.

Воздушные шары в одно мгновение взмыли в небо, серьезные мужчины в военной форме крепко прижимали своих родных, не отпускали детей с рук, а начальник обещал надолго не задерживать служащих, чтобы сегодня в домах военных наконец-то за стол сели все, и все стало как раньше, как долго этого ждали…