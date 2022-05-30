ЗАМАНА - В Кизляре встретили военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине

В Кизляре встретили военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине

Автор
30 мая, 2022. Понедельник 09:58
|||
В Кизляре встретили военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине

Этого дня ждали столько семей, жен, детей, отцов, матерей… В Кизляр вернулись военнослужащие войсковой части 5389, которые достойно несли службу и принимали участие в спецоперации России на Украине.

В Кизляре встретили военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине
Защита Донбасса

 

Бойцы, достойно выполнив свой долг, вернулись домой, и весь город подготовился к встрече. Несколько улиц вплоть до ворот войсковой части были заполнены людьми. Школьники, студенты, юнармейцы, жители города вышли с плакатами, флагами и цветами, и, волнуясь, ожидали заезда в город колонны военных автомашин.

То, что бойцы уже близко было понятно по нарастающему ликованию кизлярцев. Колонну возглавили волонтеры — на машине ДОССАФ с музыкой и триколорами России и Дагестана – сделав этот момент еще более торжественным и праздничным. Далее следовали они – те, кто, несмотря на страх, боль, опасность, риск, продолжают быть верными присяге и своей Родине.

На кузовы военных машин сыпались цветы, и колонна, сигналя, проехала на территорию части, где военнослужащих ждал еще один сюрприз – их семьи. И стоило лишь военным ступить на плац, как тут же их окружили дети, жены, мамы, отцы.

Слезы радости и лезгинка… Танцевать с сыном и вытирать слезы – это встреча по-нашему, по-дагестански. И традиционный для встречи хлеб с солью тоже по-нашему. Отломив первый кусок каравая, командир отдал его стоящему сзади со словами «сначала моим бойцам».

Поздравил с возращением домой военнослужащих глава ГО «город Кизляр» Александр Шувалов, поблагодарив за достойное несение службы и пожелав крепкого здоровья военным и их родным.

Начальник Штаба войсковой части 5389 майор Юнус Назирбегов поблагодарил за организацию такой теплой встречи, сказав, что это очень ценно для каждого военнослужащего. Возвращаться с любой командировки здоровыми и невредимыми прибывшим пожелал и.о. военного комиссара по городам Кизляр, Южно-Сухокумск и Кизлярскому району Рамазан Курамагомедов.

Гордым сынам Дагестана одноименную песню подарила лауреат первой степени фестиваля патриотической песни детей военнослужащих и членов их семей Северокавказского округа войск Национальной гвардии РФ Камила Хамидова, а танец «Кавказ» в исполнении ансамбля из детской школы искусств №2 затянул всех в любимые ритмы.

Воздушные шары в одно мгновение взмыли в небо, серьезные мужчины в военной форме крепко прижимали своих родных, не отпускали детей с рук, а начальник обещал надолго не задерживать служащих, чтобы сегодня в домах военных наконец-то за стол сели все, и все стало как раньше, как долго этого ждали…

Прочитано 18 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top