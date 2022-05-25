Запад требует деблокады

После сдачи «Азовстали», которую на Банковой рассматривают прежде всего в контексте грандиозного провала пропагандистской линии, офис Зеленского занят судорожным поиском компенсации. Разумеется, прежде всего в информационном плане. Очевидно, что Харьковская область на роль «перемоги» не годится – наступление украинских боевиков там купировано, причем довольно жестко – ряд подразделений противника влезли в огневые мешки и понесли тяжелые потери. Попытка наступления ВСУ в районе Гуляйполя закончилась прямо-таки фееричным разгромом. Картинка «непреступного украинского бастиона» Северодонецка пока что не вырисовывается, да и вызывает «неправильные» ассоциации с «Азовсталью».

В результате, наиболее перспективным направлением все же признаны варианты с прорывом морской блокады одесских портов. Несмотря на фееричный провал десанта на остров Змеиный, Зеленскому этот вариант кажется наиболее предпочтительным по целому ряду причин.

Прежде всего, решение этой задачи является чуть лине директивным требованием запада, которому необходимо во что бы то ни стало начать вывоз украинского зерна из Одессы. По некоторым данным, здесь в настоящий момент находится в зернохранилищах и уже погружены на суда до 20 млн тонн зерновых. Если вывозить его в условиях морской блокады, то есть наземным путем, потребуется около 40 месяцев.

При этом железнодорожные перевозки наталкиваются на проблемы, не только связанные с работой ВС РФ по коммуникациям, но и с чисто техническими проблемами. Взять, например, разницу в ширине колеи между украинской и европейской железными дорогами, которая вынуждает к тому, что во время перевозки через границу нужно либо менять на вагонах колесные пары, либо перегружать зерно из украинских вагонов в европейские.

Предпринимаются попытки организовать доставку зерна через Румынию. Так 29 апреля из Константы вышел в море корабль Unity N под флагом Маршалловых островов, на который было погружено 71 тыс. тонн украинской кукурузы – первое судно с украинским зерном с начала СВО. Но это все равно не позволяет выгрести все украинские запасы, пока нацистский режим еще не рухнул.

Министр транспорта и связи Литвы Мариус Скуодис предложил и вовсе экзотичный вариант экспорта зерна с Украины, путем создания «гуманитарного грузового коридора через Беларусь», через который зерно будет поступать в порты его страны. Понятно, что хитрый чиновник решил на этом деле подзаработать, но Минск едва ли согласится на какие-то «литовские коридоры». Да и пропускная способность этого транзитного пути также невелика. Иными словами, альтернативы Одесским портам нет. Зеленский не меньше Запада заинтересован в одесском транзите, поскольку получает с каждого контракта от 30 до 40 процентов «отката».

Вариант прорыва блокады ему кажется еще и потому интересным, что именно на этом направлении он может получить максимальную помощь НАТО и Запада.

«Западные страны должны установить военное присутствие в части Чёрного моря для обеспечения безопасного движения торговых судов и судов с гуманитарной помощью. Наверняка, кто-то возразит против этого и скажет, что никто не стал бы так рисковать. Но, в конце концов, это вопрос нашей готовности удовлетворить гуманитарные потребности. А где есть воля, там и способ», — заявил президент Эстонии Алар Карис.

Однако Анкара закрыла проливы для военных судов, да и будь они открыты, маловероятно, что в НАТО решились бы на прямую конфронтацию. Тем не менее, Зеленский не без основания полагает, что именно здесь он может получить наиболее широкую поддержку Запада. Помимо передачи онлайн-разведданных и даже наведения ракет на цели, он очень надеется, что украинские ВВС смогут взлетать с румынских и/или болгарских аэродромов.

Кроме того, в планах предстоящей «битвы за Одесский залив» упор делается на массовое применение британских противокорабельных ракет Brimstone, которые предполагается использовать с наземных, воздушных и морских платформ, в том числе и с быстроходных катеров - остатков «москитного флота». С помощью массированного применения этих ракет Киев надеется оттеснить корабли ЧФ от Одесского залива в восточную часть акватории. Не последнюю роль в этом, мягко говоря, наивном плане играет уверенность, вселенная англосаксонскими советниками в сердца украинских питомцев, что без крейсера «Москва» ЧФ теперь как без рук.

Впрочем, предполагается, что, помимо чисто военной составляющей «операции по прорыву блокады», на Москву будет оказано давление как руководством западных стран, так и наднациональными структурами. Например, на Банковой очень надеются, что США сумеют «напугать» нашу страну перспективой «размораживания» конфликта в Приднестровье. Все это, полагает Зе-команда, может в совокупности не только обеспечить решение поставленной задачи по экспорту зерна, но и совершить желанную «перемогу» на информационном фронте, которая позволит отыграть «негатив» «Азовстали». О том, во сколько жизней украинских боевиков обойдется новая авантюра, на Банковой, понятное дело, не задумываются.