ЗАМАНА - Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»

Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»

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22 мая, 2022. Воскресенье 15:24
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Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»

Представители Дагестанской региональной общественной организации «Народное ополчение 1999 года «Интербригада» при содействии депутата Государственной Думы РФ от "Единой России" Джамаладина Гасанова приняли участие в акции "Посылка солдату", направленной на помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»
Защита Донбасса

14 мая 2022 года машины с гуманитарной миссией в поддержку солдатам Российской армии, принимающим участие в специальной войсковой операции, с грузом 20 тонн ( продукты, средства личной гигиены, вода бутилированная) на трёх автомобилях выехали из города Махачкалы. По прибытию в Республику Крым в город Джанкой. При содействии полковника Андрея Юрьевича Лукьяненко представителям Интербригады выделили БТР 90 и бортовой камаз, принадлежащий 136 мотострелковой бригаде, дислоцированный ранее в городе Буйнакске, для сопровождения груза до места назначения, до штаба 58 Армии. 17 мая 2022 года представители Региональной общественной организации «Народное ополчение» выгрузили часть груза на склад временного хранения, а остальная часть была отправлена на передовые позиции наших подразделений.

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