ЗАМАНА - В Ботлихском районе открылась передвижная выставка «Герои Z»

В Ботлихском районе открылась передвижная выставка «Герои Z»

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13 мая, 2022. Пятница 11:55
В Ботлихском районе открылась передвижная выставка «Герои Z»

В Ботлихском историко-краеведческом музее начала работу передвижная выставка Исторического парка «Россия — Моя история» «Герои Z». Об этом сообщили в пресс-службе Исторического парка.

В Ботлихском районе открылась передвижная выставка «Герои Z»
Защита Донбасса

В открытии приняли участие глава района Руслан Гамзатов, руководитель исторического парка Тимур Велиханов, заместители главы администрации Ахмед Лабазанов и Абдулдибир Абдулдибиров, руководители правоохранительных органов, заместитель командира в/ч 25908, ветераны боевых действий и участники спецоперации на Украине, а также школьники.

Глава района, приветствуя гостей, подчеркнул важность таких проектов для патриотического воспитания подрастающего поколения:

«Глава Государства принял важное и правильное решение в интересах защиты нашего народа, чтобы избежать угрозы самому существованию нашего государства, его суверенитету. И имена героев, защищающих свою Родину и ее интересы должны помнить все и всегда», — отметил Руслан Гамзатов.

В свою очередь, говоря о целях и задачах выставки, руководитель Исторического парка добавил, что отправной точкой открывшейся сегодня выставки является экспозиция, посвященная Герою России Нурмагомеду Гаджимагомедову.

«Мы добавили материалы и расширили выставку. Наша экспозиция дает посетителям понимание о том, зачем и почему Президент России был вынужден начать специальную военную операцию на Украине. Также экспозиция содержит информацию о военнослужащих, получивших звание Героев России»  — отметил Тимур Велиханов.

Он также сообщил, что планируется запуск экспозиции и в других муниципалитетах Дагестана. В планах Исторического парка охватить как можно больше районов.

Школьники Ботлихского района смогут посетить выставку с 12 по 13 мая.

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