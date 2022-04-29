Приднестровье под угрозой

Майя Санду в экстренном порядке созвала Совбез Молдавии для обсуждения террористических атак в Приднестровье. Ранее экстренное совещание по ситуации с обстрелом здания Министерства государственной безопасности в Тирасполе провела служба информации и безопасности Молдовы. Кишинев всеми силами стремился дистанцироваться от украинского кризиса, и возникшая угроза эскалации на границах страны вызывает огромную озабоченность как властей, так и населения.

Примечательно, что ни в Кишиневе, ни в Тирасполе практически никто не сомневается, что провокации в ПМР организованы украинскими спецслужбами, поскольку нацистский режим в Киеве может быть единственным бенефициаром возобновления конфликта в регионе.

Так и на Украине никто особенно в этом не сомневается – на многих ресурсах происходящее в Приднестровье сравнивают с ситуацией в Донбассе в январе-феврале этого года, которая вынудила Россию вначале признать независимость ЛДНР, а затем и начать СВО.

Какой во всем этом может быть интерес у Киева? Самый простой и очевидный – это крупнейший в Европе склад боеприпасов в селе Колбасное, оставшийся от СССР, всего в двух километрах от границы Украины. Его захват позволил бы киевскому режиму решить множество проблем. Не секрет, что бандеровские формирования испытывают сегодня острый дефицит артиллерийских боеприпасов советского стандарта. А возможности покрыть его у западных хозяев крайне ограничены.

Запасов же Колбасного может хватить, по мнению экспертов, на десятилетия интенсивных боевых действий. Хотя арсенал находится под охраной оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированных в ПМР, их сил может быть недостаточно для защиты объекта в случае массированной атаки. При этом слады РАВ настолько близки к границе, что может даже не хватить времени на их уничтожение.

Если украинские нацисты и их хозяева действительно приняли решение об их захвате, то можно ожидать провокации в духе «российской атаки из Приднестровья и последовавшей за этим контратаке ВСУ». Кстати, заместитель госсекретаря парламента Британии по вооруженным силам вчера открыто призвал бандеровцев атаковать Россию: «В войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны. Лондон поддерживает Украину в этих действиях».

Захват этих складов стал бы действительно большим успехом украинских боевиков и позволил бы, помимо решения задач по снабжению украинской артиллерии боекомплектом, отвлечь внимание общественности от поражения в Мариуполе и горестных призывов зажатых на «Азовстали» боевиков.

Глава Объединенного комитета начальников штабов (генштаба по-русски) ВС США Марк Милли, рассказывая о повестке совещания сорока министров обороны на базе армии США в Рамштайне (ФРГ), отметил, что в числе прочего будет обсуждаться вопрос «усиления южного фронта Украины», т.е. Одесско-Николаевского направления. Кроме того, поступали сообщения о создании в Румынии ударной группы войск, в которой также принимают участие польские подразделения. Эта группировка должна «оказать помощь» Кишиневу в «защите суверенитета», а в дальнейшем выдвинуться в Одесскую область, взяв ее под контроль, обеспечив там присутствие НАТО. Одесса – главный (а сегодня, по сути дела единственный) морской порт Украины и важнейший логистический хаб – крайне важна как для Киевского режима, так и для его западных хозяев, которые разместили в области ряд своих военных объектов.

Заявление российской стороны о том, что важной частью второй фазы Специальной военной операции станет освобождение от нацистов Причерноморья и построения коридора к Приднестровью, могло заставить запад поторопиться с реализацией этого плана. Но даже если такого плана у Запада в реальности нет, ситуация, складывающаяся на границах ПМР и Одесской области, требует самого пристального внимания и неординарных решений ВС РФ.