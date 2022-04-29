Методы настоящих террористов

Каждое действие Украины преступно

Украинская власть уже давно выбрала террористические методы борьбы с инакомыслящими на своей территории, с Российской Федерацией, с ЛДНР. Объективно понимая, что в честном бою им не выстоять, вся украинская военная машина превратилась в террористический, карательный каток. И действия ВСУ, каждое действие, прикрывают информационщики. И не только действия ВСУ, но и спецслужб, силовиков. СБУ, ГУР, МВД, методы каждого украинского силового ведомства – это террор. Обстрелы Донецка «Точками-У», обстрелы тактическими ракетами городов, временно подконтрольных Украине – причем не военных объектов, а гражданской инфраструктуры. Всё это не война – всё это терроризм, самый настоящий.

Послушайте многочисленные свидетельства жителей Мариуполя. То, что они рассказывают – это ведь тоже типичная террористическая модель поведения украинских боевиков. «Азовцы» сами расстреливали город – во-первых, для картинки. Во-вторых, для запугивания. Отходя на территорию заводов, да и с самой территории заводов, нацисты расстреливали мирных граждан. А украинская пропаганда это прикрывала – мол, «снова кровавые русские бесчинствуют».

Множество преступлений был сделано в Мариуполе именно ради картинки. Некоторые были спланированы заранее, некоторые – просто проявление мизантропии от украинских нацистов. Но украинская пропаганда настолько активно работает, что все эти многочисленные свидетельства просто теряются в потоке лжи и дезинформации. Страшно представить, что происходит с мозгом человека, который смотрит только украинские каналы, читает только украинские новости, верит только украинским политикам. Наверное, его мозг превращается в какую-то субстанцию вовсе не серого, а какого-то другого цвета, например, коричневого.

Чрезмерная активность украинских ЦИПсО как раз с тем и связана, что они ложью прикрывают преступления. Если бы все те люди, которые в европейских городах ходят с флагами «Азова» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), увидели интервью местных жителей, услышали бы эту правду, наверное, в их голове многое бы поменялось. Но информационная блокада и дезинформация делает своё дело, а аудитории свободных европейских журналистов, которые работают в том числе и в ДНР, несоизмеримо меньше, чем аудитории крупнейших европейских информационных площадок.

Терроризм Украины уже не ограничивается ни собственной территорией, ни территорией ЛДНР. Незалежная пытается действовать и на территории России. Так, стало известно о том, что украинские спецслужбы готовили покушение на Владимира Соловьева. Об этом лично сообщил Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

«Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», – прокомментировал ситуацию президент Российской Федерации.

Это в очередной раз свидетельствует только об одном – Украина неспособна на переговоры, своими действиями она только усугубляет ситуацию.