ЗАМАНА - Салман Дадаев и Артём Бичаев встретились с семьями погибших в ходе спецоперации на территории Украины

Салман Дадаев и Артём Бичаев встретились с семьями погибших в ходе спецоперации на территории Украины

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14 апреля, 2022. Четверг 14:53
Салман Дадаев и Артём Бичаев встретились с семьями погибших в ходе спецоперации на территории Украины

Мэр Махачкалы Салман Дадаев и депутат ГД РФ Артём Бичаев посетили п. Сулак, где встретились с семьями погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины и выразили им соболезнование.

Салман Дадаев и Артём Бичаев встретились с семьями погибших в ходе спецоперации на территории Украины
Защита Донбасса

В ходе посещения родных и близких Зелимхана Мутуева и Саида Шапиева,  Салман Далаев отметил, что вместе с ними скорбит по погибшим, которые отдали жизни,  выполняя свой воинский долг, защищая интересы страны и ее граждан. До сих пор не найдено тело Зелимхана Мутуева. Об этом они рассказали Салману Дадаеву и Артему Бичаеву.

 

Он также рассказал, что узнал о гибели племянника 17 марта, от его сослуживцев – ребят из Сулака, которые служили ранее в той же воинской части, откуда был направлен на специальную операцию Зелимхан. Им рассказали, что он был убит в ходе обстрела 8 марта. В тот же день он в последний раз говорил с матерью по телефону. Военную службу он проходил в должности фельдшера мотострелковой дивизии. В день гибели, со слов сослуживцев, с ним в одной бригаде и в боевой машине их было четверо. Из них выжил только один. Случилось это в селе Гусаровка Харьковской области. Оттуда, по словам Касувова, вместе с другими погибшими тело Зелимхана было доставлено в г. Балаклея, где на вертолетах должны были быть доставлены в Ростовскую область.

С целью найти тело племянника Закарья выезжал и в Ростовскую область.  Также не могут найти тело еще одного военнослужащего, который был в тот день с Зелимханом. Посетил морг, но среди погибших не обнаружил тело родственника. Связывался с воинской частью, где продолжал службу по контракту погибший, но и это не дало результатов. Глава города обещал содействовать в решении данного вопроса и сделать для этого все возможное.

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