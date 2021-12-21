Взятие крепости Очаков

В ходе русско-турецкой войны, начавшейся 13 (24) августа 1787 г., военные действия велись одновременно на двух театрах - в Крыму и на Северном Кавказе. Сражение за крепость Очаков, обеспечивавший контроль над Днепровским лиманом, стало одним из важнейших в этой войне.

В мае 1788 г. 50 тыс. человек из Екатеринославской армии переправились через реку Буг и стали продвигаться к Очакову. А. В. Суворов предложил взять Очаков штурмом в тесном взаимодействии с Лиманской флотилией. Однако Г. А. Потемкин предпочел план «формальной осады». Основная идея плана заключалась в том, чтобы сначала устроить отдельные батареи обложения в виде редутов для обеспечения флангов осадной армии, затем овладеть пригородом, передвинуть вперед батареи, соединить их траншеей и начать методический артиллерийский обстрел крепости, вынудив ее сдаться. План Потемкина не увенчался успехом, и в начале декабря ему пришлось согласиться на штурм крепости.

6 (17) декабря 1788 г. в 7 ч. утра при 23 градусах мороза начался штурм Очакова. Вначале были захвачены турецкие земляные укрепления между Очаковым и замком Гассанпаши. Затем русские войска атаковали центральные земляные укрепления, и вышли к крепостным воротам и бастионам крепости. Под прикрытием артиллерийского огня гренадеры преодолели крепостную стену. Бой в самой крепости длился около часа.

В 1791 г. по Ясскому мирному договору Очаков был присоединен к России, что позволило ей окончательно утвердиться на Днепровском лимане и в прилегающем к нему крае, обеспечить безопасность Херсона и оградить Крым от влияния Турции.