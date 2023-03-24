В рамках учения осуществлена проверка антитеррористической защищенности воинской части и готовности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти к выполнению задач по противодействию терроризму.
Отработано ситуационное реагирование правоохранительных структур по пресечению преступлений террористической направленности, а также действия специальных подразделений министерств и ведомств по пресечению террористического акта и минимизации его последствий.
Руководством учений дана положительная оценка готовности органов и подразделений, привлекаемых к проведению контртеррористических мероприятий на территории Республики Дагестан. Выработан комплекс мер, направленных на совершенствование системы безопасности воинской части.
Фотоматериал предоставлен пресс-службой УФСБ по Республике Дагестан