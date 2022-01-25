Первый канал покажет фильм о расследовании убийства царской семьи Романовых

Фильм покажет новые подробности расследования одного из самых ужасных и жестоких преступлений прошлого века. Основная цель следствия — ответить на вопрос, являются ли останки, обнаруженные 30 лет назад в Поросенковом логу, фрагментами тел императорской семьи и их слуг. О премьере картины рассказала администрация общественных связей Первого канала. Следствие осуществляется при активном участии РПЦ, которая имеет доступ ко всем сведениям уголовного дела, принимает участие в работе экспертных комиссий.

