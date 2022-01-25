ЗАМАНА - Первый канал покажет фильм о расследовании убийства царской семьи Романовых

Первый канал покажет фильм о расследовании убийства царской семьи Романовых

Автор
25 января, 2022. Вторник 14:28
Первый канал покажет фильм о расследовании убийства царской семьи Романовых

30 января на Первом канале пройдет премьера картины «Дело Романовых. Следствием установлено», посвящённой разгадке убийства семьи последнего императора России Николая II.

Первый канал покажет фильм о расследовании убийства царской семьи Романовых
Культура

Фильм покажет новые подробности расследования одного из самых ужасных и жестоких преступлений прошлого века. Основная цель следствия ответить на вопрос, являются ли останки, обнаруженные 30 лет назад в Поросенковом логу, фрагментами тел императорской семьи и их слуг. О премьере картины рассказала администрация общественных связей Первого канала. Следствие осуществляется при активном участии РПЦ, которая имеет доступ ко всем сведениям уголовного дела, принимает участие в работе экспертных комиссий.

 

Прочитано 15 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top