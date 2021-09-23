Даргинскую газету «Замана» наградили знаком отличия «Золотой фонд прессы - 2021»

23 сентября в Москве, на ежегодном деловом форуме “Качественная пресса и перспективы ее развития», прошло награждение победителей проекта «Золотой фонд прессы-2021». Церемония была перенесена с апреля на сентябрь из-за эпидемиологической ситуации.

В числе награждённых — республиканская газета «Замана» на даргинском языке, которая в числе немногих заняла