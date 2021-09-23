ЗАМАНА - Даргинскую газету «Замана» наградили знаком отличия «Золотой фонд прессы - 2021»

Даргинскую газету «Замана» наградили знаком отличия «Золотой фонд прессы - 2021»

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23 сентября, 2021. Четверг 13:43
Даргинскую газету «Замана» наградили знаком отличия «Золотой фонд прессы - 2021» Даргинскую газету «Замана» наградили знаком отличия «Золотой фонд прессы - 2021»

23 сентября в Москве, на ежегодном деловом форуме “Качественная пресса и перспективы ее развития», прошло награждение победителей проекта «Золотой фонд прессы-2021». Церемония была перенесена с апреля на сентябрь из-за эпидемиологической ситуации.

В числе награждённых — республиканская газета «Замана» на даргинском языке, которая в числе немногих заняла

Даргинскую газету «Замана» наградили знаком отличия «Золотой фонд прессы - 2021»
Культура

первое место.

«Для региональной прессы получить признание и оценку своей деятельности от федеральных отраслевых экспертов, которые были в составе жюри — большой стимул и надежда, что мы движемся в правильном направлении. Мы подали заявку и на следующий год, Надеюсь и на этот раз мы получим оценку и самое важное - экспертизу издания, которую получает каждый участник, и на ее основе скорректируем свою стратегию дальнейшего развития», — подчеркнул главный редактор издания Арсен Юсупов.
Работу форума на следующий день продолжит конференция «Цифровая трансформация региональных медиа».
Подведение итогов конкурса «Золотой фонд прессы-2022» состоится в декабре.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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