первое место.
«Для региональной прессы получить признание и оценку своей деятельности от федеральных отраслевых экспертов, которые были в составе жюри — большой стимул и надежда, что мы движемся в правильном направлении. Мы подали заявку и на следующий год, Надеюсь и на этот раз мы получим оценку и самое важное - экспертизу издания, которую получает каждый участник, и на ее основе скорректируем свою стратегию дальнейшего развития», — подчеркнул главный редактор издания Арсен Юсупов.
Работу форума на следующий день продолжит конференция «Цифровая трансформация региональных медиа».
Подведение итогов конкурса «Золотой фонд прессы-2022» состоится в декабре.