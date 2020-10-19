От фестиваля к фестивалю

Осень 2020 года для деятелей культуры и театрального искусства оказалась щедрой на фестивали, один за другим сменяющие друг друга и дающие им возможность профессионально расти после продолжительного карантина. В прошедших и предстоящих фестивалях также поучаствовали артисты Даргинского театра им. О. Батырая.

Началась череда фестивалей в Театре поэзии, где состоялся III Республиканский театральный фестиваль-конкурс «Воспевшие Дагестан». Затем в столице республики на базе Русского драмтеатра им. М. Горького в середине октября завершился VI Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья. В связи с санитарно-эпидемиологическом обстановкой, мероприяти впервые проховодилось в формате онлайн, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

«Самое главное, что фестиваль состоялся! Мы все понимаем, какие потери он понёс в связи с эпидемиологической обстановкой. Но лучшее средство справиться с любыми невзгодами – это искусство, живое общение. Мы надеемся, что следующий фестиваль соберёт полные залы зрителей!» – поделились мнениями члены жюри фестиваля. В их числе видные театральные критики России и зарубежья: Валерий Подгородинский, Александр Мягченков, Ювеналий Калантаров, Елена Покорская и Гулизар Султанова.

Организатором фестиваля выступил Русский драматический театр им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РД и Союза театральных деятелей. Идейный вдохновитель и непосредственный руководитель фестиваля – главный режиссёр Скандарбек Тулпаров.

На протяжении недели театральные труппы с разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья представляли зрителям свои лучшие постановки. Среди них участники из Германии, Азербайджана, Сербии, Москвы, ДНР. Из регионов России участие приняли театры из Казани, Черкесска, Назрани, Нальчика, Грозного, Элисты, Астрахани и Дагестана. Но этим фестиваль не ограничился. В рамках мероприятия также проводились мастер-классы по сценической̆ речи и движению, режиссуре и актерскому мастерству, театральному гриму. За это время театральная жизнь заиграла новыми красками: блистательная режиссура, серьезная и вдумчивая драматургия, обмен опытом, талантливое представление сценического искусства. Фестиваль, проходивший с 5 по 13 октября, оставил о себе самые лучшие воспоминания и подарил его участникам новые интересные знакомства с коллегами по цеху.

А уже сегодня, 22 октября, театральная труппа Даргинского театра примет участие еще в одном фестивале, но теперь не в роли наблюдателей, а сами покажут свое профессиональное мастерство в рамках II Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Учредители фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Союз театральных деятелей России, фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики.

Готовясь к поездке, артисты Даргинского театра вновь примерили на сцене амплуа полюбившейся зрителям комедии-водевиля «Ханума» по пьесе грузинского классика – драматурга, актера и режиссера Авксентия Цагарели. Режиссер-постановщик спектакля – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Мустафа Абдиевич Ибрагимов отметил, что Всероссийский фестиваль даст нашим артистам уникальную возможность поучаствовать в конкурсной программе, выступить в числе 15 спектаклей театров из 12 регионов России и посетить мастер-классы известных российских деятелей культуры.

Пожелаем нашим артистам удачного выступления, благосклонности жюри и Мельпомены. Уверена, что они покорят своим артистизмом и талантливой игрой очередное конкурсное жюри!