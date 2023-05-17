«Легион» вновь сыграет с клубом «Машук-КВМ»

«Легион» сыграет с пятигорским клубом «Машук-КМВ. Это будет игра 29-го тура Второй лиги.

Матч пройдет в Грозном на стадионе «Спорткомплекс имени Билимханова». Старт: в 16:00.

На первом этапе Первенства «Легион» уже два раза – в гостях и дома – победил в игре «Машук-КМВ» с одинаковым счётом 5:1.