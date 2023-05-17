ЗАМАНА - «Легион» вновь сыграет с клубом «Машук-КВМ»

«Легион» вновь сыграет с клубом «Машук-КВМ»

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17 мая, 2023. Среда 13:52
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«Легион» вновь сыграет с клубом «Машук-КВМ»

«Легион» сыграет с пятигорским клубом «Машук-КМВ. Это будет игра 29-го тура Второй лиги.

«Легион» вновь сыграет с клубом «Машук-КВМ»

Матч пройдет в Грозном на стадионе «Спорткомплекс имени Билимханова». Старт: в 16:00.

На первом этапе Первенства «Легион» уже два раза – в гостях и дома – победил в игре «Машук-КМВ» с одинаковым счётом 5:1.

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