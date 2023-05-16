Муслим Гаджимагомедов: «После третьего боя думал завершить выступление на Чемпионате мира»

«Выиграть во второй раз Чемпионат мира было сложнее, – отметил титулованный боксер. – На первом чемпионате мира меня мало кто знал как боксера, не думаю, что кто-то на меня настраивался по-особенному. Наоборот, я изучал тогда всех главных своих конкурентов, сильнейших боксеров. Отстоять титул, скажем так, сложнее – ты уже чемпион мира, есть медаль Олимпиады. На тебя все настраиваются как на последний бой, и с каждым приходится грамотно и осторожно боксировать».

«В третьем бою за выход в полуфинал против представителя Бразилии я вёл в первом раунде, а уже во втором раунде, к сожалению, травмировал ногу, растянул связки. Не сразу понял, что случилось, но потом почувствовал хруст и ощущение, что ноге тяжело стало удерживать мой вес. Пришлось по ходу менять план на бой. Я не сразу сказал об этом тренерам, не стал их тревожить; в противном случае они бы еще больше переживали за меня. Но тренеры заметили, что я стал более медлительным, просили, чтобы я активнее двигался.

Я не мог делать то, чего умею делать, пришлось осторожничать и в буквальном смысле проявлять волевые качества. После этого боя посетили мысли завершить для себя участие в чемпионате, ведь я не мог даже потом сделать просто шаг, меня увезли на каталке до такси в больницу. Сделали снимок и, к моему счастью, оказалось, что это не перелом, а сильное растяжение связок. Уже потом делали всё возможное с доктором и тренером, чтобы вылечить травму», – рассказал дагестанец.