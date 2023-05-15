Дагестанец Шарапутдин Атаев выиграл чемпионат мира по боксу

Боксеру из Дагестана со 2-й попытки удалось получить звание победителя чемпионата мира по боксу. На турнире в Ташкенте он принимал участие в весовой категории до 86 кг.