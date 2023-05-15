ЗАМАНА - «Динамо» победило «Кубань» и поднялось на пятое место

«Динамо» победило «Кубань» и поднялось на пятое место

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15 мая, 2023. Понедельник 01:52
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«Динамо» победило «Кубань» и поднялось на пятое место

Махачкалинский клуб «Динамо» добился победы в выездной игре 31-го тура Первой лиги. 

«Динамо» победило «Кубань» и поднялось на пятое место

Махачкалинцы одержали победу в матче с «Кубанью». Успех команде принес точный удар на 28-й минуте футболиста Олега Красильниченко. Набрав 46 очков, махачкалинский клуб занял 5 место в турнирной таблице.

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