ЗАМАНА - Шарапутдин Атаев прошел в финал чемпионата мира по боксу

Шарапутдин Атаев прошел в финал чемпионата мира по боксу

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12 мая, 2023. Пятница 15:52
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Шарапутдин Атаев прошел в финал чемпионата мира по боксу

Дагестанский спортсмен Шарапутдин Атаев вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в эти дни в Ташкенте.

Шарапутдин Атаев прошел в финал чемпионата мира по боксу

Россиянин одержал победу в бою против представителя Мексики Рохелио Ромеро.

Финальный поединок Атаева пройдет 14 мая. Его соперник определится в бою против Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана и Георгия Кушиташвили из Грузии.

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