ЗАМАНА - Асадула Имангазалиев выиграл золото на чемпионате мира по тайскому боксу

Асадула Имангазалиев выиграл золото на чемпионате мира по тайскому боксу

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12 мая, 2023. Пятница 15:46
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Асадула Имангазалиев выиграл золото на чемпионате мира по тайскому боксу

Дагестанец Асадула Имангазалиев выиграл первое место на чемпионате мира по тайскому боксу в Таиланде.

Асадула Имангазалиев выиграл золото на чемпионате мира по тайскому боксу

Имангазалиев успешно выступил в весовой категории до 60 кг.

В финальном бою дагестанец одержал победу, оставив хозяина ринга Фонгсатона Руеангноя позади.

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