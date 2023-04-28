ЗАМАНА - Артур Омаров на турнире по греко-римской борьбе чемпионата Европы завоевал бронзовую медаль

Артур Омаров на турнире по греко-римской борьбе чемпионата Европы завоевал бронзовую медаль

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28 апреля, 2023. Пятница 01:37
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Артур Омаров на турнире по греко-римской борьбе чемпионата Европы завоевал бронзовую медаль

В составе сборной Чехии Артур Омаров (родом из с. Танты Акушинского района) в весовой категории до 97 кг на турнире по греко-римской борьбе чемпионата Европы – 2023 в Загребе завоевал бронзовую медаль.

Артур Омаров на турнире по греко-римской борьбе чемпионата Европы завоевал бронзовую медаль

Это единственная дагестанская медаль в греко-римской борьбе на этом первенстве. Что интересно, все четыре соперника были из бывшего СССР.

В составе сборной Чехии Артур Омаров (родом из с. Танты Акушинского района) в весовой категории до 97 кг на турнире по греко-римской борьбе чемпионата Европы – 2023 в Загребе завоевал бронзовую медаль.

Это единственная дагестанская медаль в греко-римской борьбе на этом первенстве. Что интересно, все четыре соперника были из бывшего СССР.

В 1/8 финала Артур одолел азербайджанца Арифа Нифтуллаева (2:1). 

В четверьфинале Омаровым был побеждён Владен Козлюк из Украины (3:1). В полуфинале Артур проиграл армянскому борцу Артуру Алексаняну (0:9). В утешительной схватке за бронзу с грузином Робертом Коблиашвили была зафиксирована ничья, но из-за последнего активного действия победа была присуждена Омарову.

По национальности Артур — даргинец. После распада СССР в 1991 году он приехал в Чешскую Республику со своей матерью.

Вырос в Хомутове, где начал заниматься борьбой в клубе АСК Валзап Хомутов (ныне — чешская борьба Хомутова).

Он представляет Чешскую Республику с 2009 года, когда он получил чешское гражданство. Он готовится в Праге в клубе «ПСК Олимп» под руководством Вацлава Шайнера старшего. До 2016 года выступал в весе 84 (85) кг (средний вес). В 2012 и в 2016 гг. по различным причинам не попадал на Олимпиады. Участник Европейских игр – 2015 в Баку и Олимпийских игр – 2020 в Токио.

Начиная с 2017 года, он выступает в тяжелой весовой категории до 97 (98) кг.На Индивидуальном Кубке мира – 2020 в Белграде завоевал бронзу.

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