Юноша является воспитанником дагестанского футбола, играл за команды региона, представлял Детско-юношескую спортивную школу Минобрнауки РД.
Футболист будет выступать за «Легион» в качестве защитника.
Махачкалинский клуб «Легион» заключил контракт с 20-летним футболистом Маратом Рамазановым.
Юноша является воспитанником дагестанского футбола, играл за команды региона, представлял Детско-юношескую спортивную школу Минобрнауки РД.
Футболист будет выступать за «Легион» в качестве защитника.
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