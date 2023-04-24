ФК «Пари НН», за который играет дагестанец, принимал в Нижнем Новгороде самарские «Крылья Советов», ставший в финале победителем со счетом 2:1.
Сулейманов сделал гол с пенальти на 36-й минуте матча.
Футболист из Дагестана Тимур Сулейманов сделал 10 гол в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.
ФК «Пари НН», за который играет дагестанец, принимал в Нижнем Новгороде самарские «Крылья Советов», ставший в финале победителем со счетом 2:1.
Сулейманов сделал гол с пенальти на 36-й минуте матча.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..