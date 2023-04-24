ЗАМАНА - Дагестанская соборная по тхэквондо стала сильнейшей на турнире в Ульяновске

Дагестанская соборная по тхэквондо стала сильнейшей на турнире в Ульяновске

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24 апреля, 2023. Понедельник 11:25
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Дагестанская соборная по тхэквондо стала сильнейшей на турнире в Ульяновске

Дагестанская сборная по тхэквондо выиграла 1 место в общекомандном зачете на Всероссийском турнире к 100-летнему юбилею ВФСО «Динамо» в Ульяновске, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Дагестанская соборная по тхэквондо стала сильнейшей на турнире в Ульяновске

Дагестанцы на турнире взяли 5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.

На соревнованиях почетные первые места выиграли следующие спортсмены: Саид Абдуллаев (68 кг), Рамазан Даидбеков (87 кг), Ханмагомед Рамазанов (74 кг), Ибрагим Абдулкеримов (87+ кг), Нина Урганаева (73 кг).

Серебро получили: Хизри Адалов (63 кг), Магомед Абдусаламов (74 кг), Шамиль Исаков (80 кг), Абдула Муртазалиев (87 кг).

Бронзу взяли следующие дагестанцы: Абдулмажид Гасанов (58 кг), Гусейн Казимагомедов (58 кг), Шамиль Магомедов (68 кг), Магомед Салаватов (74 кг), Замир Шихамадов (87 кг).

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