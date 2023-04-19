Игра пройдет 22 апреля в Грозном на стадионе имени Билимханова. Старт в 15:30.
Махачкалинская команда с 418-ю очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.
Махачкалинский клуб «Легион» проведет домашнюю игру против «Машука-КВМ» в матче 25-го тура Второй лиги.
Игра пройдет 22 апреля в Грозном на стадионе имени Билимханова. Старт в 15:30.
Махачкалинская команда с 418-ю очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.
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