Махачкалинский клуб «Динамо» и Чингиз Агабалаев расторгли договор

Футбольный клуб Махачкалы «Динамо» и форвард Чингиз Агабалаев расторгли договор по обоюдному согласию сторон.

Договор между махачкалинским клубом и 26-летним футболистом работал с конца минувшего года.

За это время нападающий сыграл в 20 матчах за «Динамо» (10 из них – в первой лиге), сделал 3 гола.