ЗАМАНА - Дауд «Стхански» рассказал о скандальном уходе из Hardcore

Дауд «Стхански» рассказал о скандальном уходе из Hardcore

Автор
17 апреля, 2023. Понедельник 14:22
|||
Дауд «Стхански» рассказал о скандальном уходе из Hardcore

Известный дагестанский боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался по поводу скандального ухода из промоушена Hardcore в 2022 году.

Дауд «Стхански» рассказал о скандальном уходе из Hardcore

«В моем последнем бою в прошлом апреле глава организации прямо на ринге озвучил, что у меня гонорар начинается от шести нулей. Но когда дело дошло до переговоров, их люди начали связываться с моими, чтобы обсудить новый контракт. И началось все с того, что мне до миллиона нужно было еще два-три боя сделать. Это был несерьезный разговор. Я не стал ничего отвечать, ничего говорить. И дальше через моего менеджера поступило предложение от RCC, и все», – цитирует Кельбиханова «Чемпионат».

Прочитано 42 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top