ЗАМАНА - Вольницы из Дагестана выиграли медали на первенстве России

Вольницы из Дагестана выиграли медали на первенстве России

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17 апреля, 2023. Понедельник 09:34
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Вольницы из Дагестана выиграли медали на первенстве России

Дагестанские спортсменки Екатерина Чиканова и Алжана Абакарова вошли в список призерок первенства России по женской борьбе в Вышнем Волочке Тверской области, информирует пресс-служба Минспорта региона.

Вольницы из Дагестана выиграли медали на первенстве России

Соревнования проходили среди девушек до 17 лет.

Чиканова выиграла серебро в весовой категории до 53 кг (тренер девушки Касум Насрудинов).

Абакарова взяла бронзу в весе до 49 кг (ее тренер – Светлана Грачева).

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