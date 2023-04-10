ЗАМАНА - Футболист из Дербента Тимур Сулейманов отличился в матче с «Краснодаром»

Футболист из Дербента Тимур Сулейманов отличился в матче с «Краснодаром»

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10 апреля, 2023. Понедельник 11:16
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Футболист из Дербента Тимур Сулейманов отличился в матче с «Краснодаром»

Футболист из Дагестана Тимур Сулейманов отметился голом в игре 22-го тура Российской премьер-лиги. 

Футболист из Дербента Тимур Сулейманов отличился в матче с «Краснодаром»

Нижегородский «Пари НН», за который играет дагестанец, одержал неудачу в гостях ФК «Краснодару» – 1:3. 

Единственный мяч за нижегородскую команду сделал Тимур Сулейманов. В общем в этом сезоне он сделал 9 голов.

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