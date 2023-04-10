Боец Хабиб Нурмагомедов не собирается выступать за футбольный клуб «Легион»

34-летний популярный спортсмен из Дагестана опубликовал в социальных сетях ролик со своей тренировкой, заметив, что будет готов в июле. При этом он уточнил, что возвращение не касается смешанных единоборств. На вопросы по этому поводу ответил президент «Легиона» Шамиль Лахиялов:

– Хабиб сейчас усердно тренируется, поддерживает форму. Он собирается прийти в вашу команду?

– Да, мы вели разговор об этом. Но в этом сезоне он не будет в нашей команде. Заявка уже закрыта, поэтому его не будет.

– Вы договаривались о сотрудничестве на будущие сезоны?

– Нет, об этом речь не шла.