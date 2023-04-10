ЗАМАНА - Боец Хабиб Нурмагомедов не собирается выступать за футбольный клуб «Легион»

Боец Хабиб Нурмагомедов не собирается выступать за футбольный клуб «Легион»

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10 апреля, 2023. Понедельник 10:34
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Боец Хабиб Нурмагомедов не собирается выступать за футбольный клуб «Легион»

Знаменитый боец Хабиб Нурмагомедов не планирует играть за футбольный клуб «Легион», рассказал президент махачкалинцев Шамиль Лахиялов. Материал подготовлен РИА «Дагестан».

Боец Хабиб Нурмагомедов не собирается выступать за футбольный клуб «Легион»

34-летний популярный спортсмен из Дагестана опубликовал в социальных сетях ролик со своей тренировкой, заметив, что будет готов в июле. При этом он уточнил, что возвращение не касается смешанных единоборств. На вопросы по этому поводу ответил президент «Легиона» Шамиль Лахиялов:

– Хабиб сейчас усердно тренируется, поддерживает форму. Он собирается прийти в вашу команду?

– Да, мы вели разговор об этом. Но в этом сезоне он не будет в нашей команде. Заявка уже закрыта, поэтому его не будет.

– Вы договаривались о сотрудничестве на будущие сезоны?

– Нет, об этом речь не шла.

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