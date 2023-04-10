Шамиль Лахиялов отметил, что готов подарить «Легион» Хабибу Нурмагомедову

«Если Хабиб решит купить “Легион Динамо”, то я просто его ему подарю. Хабиб активно участвует в жизнедеятельности и важных решениях команды. Но о том, чтобы приобрести – такого разговора не было. Сегодня идут разговоры о дальнейшей судьбе команды, и Хабиб активно принимает в них участие», – приводит слова президента «Легиона» сайт MMA.Metaratings.ru.