На родном поле махачкалинцы сыграли с клубом КАМАЗ со счетом 1:0. Победу обеспечил точный удар футболиста Никиты Глушкова.
Махачкалинское «Динамо» победило в матче с КАМАЗом
- Автор Дарья
- 09 апреля, 2023. Воскресенье 00:38
Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в игре 28-го тура Первой лиги.
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