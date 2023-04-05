ЗАМАНА - Хабибу Нурмагомедову вручили в Абу-Даби награду за жизненные достижения

Хабибу Нурмагомедову вручили в Абу-Даби награду за жизненные достижения

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05 апреля, 2023. Среда 15:48
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Хабибу Нурмагомедову вручили в Абу-Даби награду за жизненные достижения

Телеканал Sky News Arabia наградил экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за жизненные достижения.

Хабибу Нурмагомедову вручили в Абу-Даби награду за жизненные достижения

«Я не знаю, зачем мне вручили награду, потому что я просто бью людей. Здесь так много великих спортсменов... Я хочу сказать спасибо Абу-Даби. Тут, в 2019 году, мой отец впервые сопровождал меня в моей карьере в UFC», — высказался дагестанец.

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