Матч команд состоялся в Санкт-Петербурге, номинальными хозяевами стали хабаровские игроки. Единственный мяч на 18-й минуте отправил в ворота Раджаб Магомедов. Махачкалинцы благодаря этому успеху поднялись на 9-е место в турнирном рейтинге.
Махачкалинское «Динамо» обыграло в гостевом матче «СКА-Хабаровск»
- Автор Дарья
- 13 марта, 2023. Понедельник 09:28
Махачкалинский клуб «Динамо» провел успешную игру против «СКА-Хабаровск».
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