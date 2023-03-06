Рамазанову вручили медаль высшей пробы в весовой категории до 70 кг. В турнире воспитанник школы борьбы Дагестана участвовал от Болгарии.
Курамагомедов оказался вне конкуренции в весе до 74 кг, его золотая медаль вошла в актив сборной Венгрии.
Рамазан Рамазанов и Мурад Курамагомедов выиграли золото на 60-м по счету Международном турнире по вольной борьбе «Дан Колов» в Софии.
Рамазанову вручили медаль высшей пробы в весовой категории до 70 кг. В турнире воспитанник школы борьбы Дагестана участвовал от Болгарии.
Курамагомедов оказался вне конкуренции в весе до 74 кг, его золотая медаль вошла в актив сборной Венгрии.
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