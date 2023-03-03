ЗАМАНА - Дагестанские тайбоксеры готовятся к чемпионату России

Дагестанские тайбоксеры готовятся к чемпионату России

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03 марта, 2023. Пятница 14:50
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Дагестанские тайбоксеры готовятся к чемпионату России

Дагестанская сборная по тайскому боксу готовится к чемпионату России, сообщает главный тренер команды Абдулнасыр Меджидов. 

Дагестанские тайбоксеры готовятся к чемпионату России

Учебно-тренировочный сбор дагестанской команды идет в Региональном центре спортивной подготовки сборных команд.  «Уже 5 дней мы готовимся в РЦСПК к чемпионату России. В сборе участвуют около 40 спортсменов, на чемпионат России отправятся 18 из них», — рассказал тренер. Подготовка к чемпионату России продлится для тайбоксеров региона до 12 марта. После еще нескольких дней отдыха они поедут в Магнитогорск, где и пройдет главный внутренний старт российских тайбоксеров. 

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