Учебно-тренировочный сбор дагестанской команды идет в Региональном центре спортивной подготовки сборных команд. «Уже 5 дней мы готовимся в РЦСПК к чемпионату России. В сборе участвуют около 40 спортсменов, на чемпионат России отправятся 18 из них», — рассказал тренер. Подготовка к чемпионату России продлится для тайбоксеров региона до 12 марта. После еще нескольких дней отдыха они поедут в Магнитогорск, где и пройдет главный внутренний старт российских тайбоксеров.
Дагестанские тайбоксеры готовятся к чемпионату России
- Автор Дарья
- 03 марта, 2023. Пятница 14:50
Дагестанская сборная по тайскому боксу готовится к чемпионату России, сообщает главный тренер команды Абдулнасыр Меджидов.
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