ЗАМАНА - В Дербенте состоится уникальный ночной забег

В Дербенте состоится уникальный ночной забег

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02 декабря, 2022. Пятница 00:06
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В Дербенте состоится уникальный ночной забег

В самом древнем городе России пройдет необычный ночной забег. Он организован Минтуризма региона и администрацией города.

В Дербенте состоится уникальный ночной забег

«Особенность забега в том, что старт и финиш находятся на территории крепости Нарын-кала, а маршруты трех дистанций (3, 10 и 21 км) проходят по старому городу, – рассказал руководитель гонки Антон Жилин. – Кроме того, бежать участникам предстоит по ночным улицам, что сформирует уникальную атмосферу и подарит незабываемые впечатления».

Перед стартом забега каждый его участник получит пакет с подарками от партнеров и налобный фонарик. А каждому финалисту вручат памятную медаль и угостят вкусным ужином из блюд национальной кухни Дагестана.

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