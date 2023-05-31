Ранее мы писали, что 58-летний мужчина из обреза гладкоствольного ружья осуществил выстрелы в руководителя села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова, который умер на месте. «На место инцидента для координации действий правоохранительных органов прибыл и.о. прокурора Дербента», – заявляет МВД.
Прокуратура поставила на контроль проверку по факту убийства главы села в Дагестане
- Автор Дарья
- 31 мая, 2023. Среда 16:44
Дагестанская прокуратура поставила на контроль процесс и результаты проверки по факту убийства руководителя села Рубас Дербентского района.
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