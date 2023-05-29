В Дагестане опровергли информацию о пострадавшей съемочной команде при сходе селя

Автор Дарья |||

Сведения о пострадавшей съемочной команде, попавшей под сход селевого потока в Гунибском районе республики, не соответствуют реальности, информирует ТАСС, ссылаясь на районную администрацию.