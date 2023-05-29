Как заявляется источником, пострадавших нет, а информация из сети не соответствует действительности.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану уточняет, что сообщения о происшествии в ведомство не поступали.
Сведения о пострадавшей съемочной команде, попавшей под сход селевого потока в Гунибском районе республики, не соответствуют реальности, информирует ТАСС, ссылаясь на районную администрацию.
Как заявляется источником, пострадавших нет, а информация из сети не соответствует действительности.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану уточняет, что сообщения о происшествии в ведомство не поступали.
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