Более 700 000 рублей долга выплатил житель Каспийска после вмешательства приставов

Как заявило ведомство, 41-летний дагестанец накопил налоговую задолженность на сумму больше 700 000 рублей. На основании поступившего исполнительного документа судебный пристав Каспийского городского отдела начал исполнительное производство и уведомил об этом гражданина, но тот сей факт проигнорировал. Обнаружилось, что у мужчины в собственности находился земельный участок. Учитывая это, работник ведомства вынес постановление о запрете действий по перерегистрации права собственности в отношении озвученного выше имущества. Лишь после этого гражданин все-таки выплатил задолженность в полном объеме.