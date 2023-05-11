Как сообщается ведомством, в отдел полиции Кизилюрта пришло сообщение из больницы, что к ним с ножевым ранением поступил 15-летний юноша. В разговоре с полицейскими подросток признался, что ночью у него случилась драка с девушкой, которая его и ранила.
Сотрудники МВД выявили личность подозреваемой. Ею оказалась 22-летняя девушка, которая во всем созналась. Она сообщила, что накануне гуляла с подругой по городу, им встретилась группа несовершеннолетних, одному из которых, заметив пристальный взгляд, она задала вопрос, а тот ответил ей матом. Между ними началась драка, девушка вытащила из кармана нож и ударила им оппонента.
Уточняют, что полиция изъяла нож, второй изъятый нож принадлежал подруге задержанной.
В Кизилюрте девушка в ходе драки ударила ножом 15-летнего подростка
- Автор Дарья
- 11 мая, 2023. Четверг 16:17
В Кизилюрте девушка нанесла удары ножом подростку в ходе завязавшейся потасовки, информирует пресс-служба МВД региона.
Как сообщается ведомством, в отдел полиции Кизилюрта пришло сообщение из больницы, что к ним с ножевым ранением поступил 15-летний юноша. В разговоре с полицейскими подросток признался, что ночью у него случилась драка с девушкой, которая его и ранила.
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