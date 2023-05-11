Фиктивный застройщик в Избербаше обманул 62-летнюю женщину на 5,3 млн рублей

На мужчину из Избербаша завели уголовное дело по статье о мошенничестве, информирует пресс-служба МВД по региону.

Как сообщается ведомством, 41-летний житель Избербаша назвал себя застройщиком многоквартирного дома в Махачкале, вводя таким образом в заблуждение 62-летнюю жительницу Каякентского района. От нее этим путем он получил деньги в размере 5 304 000 рублей.

«Участник дела продал якобы принадлежащие ему 2 квартиры в строящемся доме и предоставил в качестве подтверждения фиктивные договоры долевого строительства. Уже после этого, внимательно прочитав документы, пострадавшая догадалась, что застройщиком является совсем другое лицо. Поняв, что она осталась без денег и дома, женщина заявила в отдел полиции», – комментируют произошедшее в МВД Дагестана.

Стоит уточнить, что часть средств возвращена пострадавшей. Заведено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса России (мошенничество).