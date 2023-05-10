В селе Леваши 6-летнего мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением

Как сообщается, инцидент случился в прошлую субботу. Ребенок 6 лет был доставлен с огнестрельным ранением в Левашинскую ЦРБ. Далее мальчика перевезли в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале. В данный момент его состояние удовлетворительное. Уточняют, что в процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства об обороте оружия, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Республиканская прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному инциденту.